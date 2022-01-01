Папа римский призвал заботиться о матерях и защищать женщин

Причинять боль женщине — значит оскорблять бога. С такими словами папа римский Франциск во время проповеди в первый день нового года вновь обратился к теме защиты прав женщин. 1 января римско-католическая церковь чествует Богоматерь и отмечает День всемирных молитв о мире.

"Матери умеют преодолевать препятствия и вселять мир, давайте все вместе работать над тем, чтобы заботиться о матерях и защищать женщин", — сказал понтифик. "Как много насилия в отношении женщин! Довольно! Причинять боль женщине — значить оскорблять бога, который сотворил человечество из женщины".

По словам Франциска, женщины перевоплощают проблемы в возможности для возрождения и роста, потому что знают как сплетать различные проявления жизни в единое целое и вместо колючей проволоки конфликтов и раздробленности создают общность людей.

Франциск неоднократно выступал с резким осуждением домашнего насилия над женщинами, называя его дьявольской проблемой.