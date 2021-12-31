Власти приступили к восстановлению инфраструктуры острова Пальма

Власти острова Пальма приступили к восстановительным работам после извержения вулкана.

Вместе с тем ситуация на острове оценивается как чрезвычайная из-за масштабного урона, который нанесла стихия объектам инфраструктуры, жилым строениям и всему ландшафту.

В районе Ла-Лагуна экскаваторы продолжают прокладывать путь через потоки лавы с целью скорейшего восстановления коммуникаций.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха длилось рекордные 85 дней и прекратилось лишь в конце декабря, став по словам премьер-министра Испании "рождественским подарком".