Вулкан на острове Пальма затих

Вулкан на испанском острове Пальма затих. Учёные отмечают первые признаки того, что вулканическая активность практически угасла и считают маловероятным возобновление извержения, однако пока не могут полностью исключить данную возможность. Потоки лавы разрушили сотни зданий на острове, из соображений безопасности были эвакуированы около 7 тысяч человек.

Нынешнее извержение вулкана Кубмре-Вьеха стало самым продолжительным за всю историю острова, превысив предыдущий рекорд в 84 дня, зафиксированный в 1585 году.

Совет министров Испании одобрил выделение нового пакета помощи острову Пальма, расположенному в автономном сообществе Канарские острова. Предполагаемая сумма всех мер, утвержденных на данный момент для Пальмы, составляет 399,7 млн евро

Извержение вулкана началось 19 сентября в районе населенного пункта Эль-Пасо.