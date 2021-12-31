"Брексит": итоги подводить рано

Первого января с момента "брексита" исполнится год. Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе королевства, осталась членом таможенного союза ЕС. Двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Республикой Ирландия, но потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров. Это тревожит юнионистов.

Дуг Битти, лидер Юнионистской партии Ольстера: "Мы не поддерживаем Протокол по Северной Ирландии, потому что это просто плохая сделка. Плохая сделка, которая нарушает Соглашение Страстной Пятницы, тот замечательный баланс, который мы достигли в 1998 году. Но все мы понимаем, что между Великобританией и ЕС должен быть какой-то договор, который бы распространялся на Северную Ирландию".

Несмотря на обеспокоенность юнионистов по поводу согласованного между ЕС и Великобританией Протокола по Северной Ирландии, некоторые секторы экономики значительно выиграли от "брексита". Экспорт из Северной Ирландии в Республику Ирландия вырос на 60%. Экспорт из ирландской республики в Северную Ирландию за последние 12 месяцев увеличился на 48%. В то время как некоторые трейдеры получили хорошую прибыль в 2021 году, независимые розничные торговцы столкнулись с трудностями после "брексита".

Глин Роберт, гендиректор Retail Northern Ireland: "Я думаю, что для многих из нас, тех, у которых есть поставщики или оптовики, базирующиеся в Великобритании, существует определенная проблема со своевременным получением товаров, материалов и прочей продукции. И мы бы очень хотели, что бы эта проблема была решена".

Корреспондент Euronews в Белфасте поинтересовался у прохожих, повлиял ли "брексит" на их повседневную жизнь. Ответы были отрицательными.

Кен Мюррей, Euronews: "Некоторым людям, здесь, в Северной Ирландии, "брексит" оказался на руку и принес выгоду, правда, кому-то и нет. На данный момент развод Лондона с Брюсселем не особо отразился на повседневной жизни. Переговоры сторон продолжаются. О реальных последствиях "брексита" сложно будет говорить и в следующем году. Это вопрос времени".