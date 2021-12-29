Байден не исключил возможности встречи с Путиным

Американский лидер Джо Байден не стал отрицать возможность скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным. На соответствующий вопрос журналистов хозяин Белого дома ответил: "Посмотрим". Десятого января американская и российская правительственные делегации должны будут провести переговоры по безопасности в Европе и нарастающую напряженность вокруг Украины.

Как отметил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, обеспокоенность Москвы продвижением НАТО на восток обоснована. Россия хочет получить серьезные гарантии от США и НАТО.

Дмитрий Полянский, заместитель постпреда России при ООН: "Я не думаю, что наши коллеги отделаются неким бла-бла-бла, как могла бы выразиться Грета Тунберг. Так что на этот раз мы действительно хотим чего-то серьезного. Это неоднократно подчеркивали министр иностранных дел и мой президент. Это не ультиматум. Это конструктивное предложение, которое работает для всех и отвечает интересам сторон".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. В Москве подобную информацию называют пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Запад должен дать России конкретные гарантии безопасности, не сводя всё к обещаниям, как прежде. Об этом заявил президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Он указал на сложности взаимодействия с Украиной, которая, по его словам, стараниями Запада оказалась в центре вопроса о глобальной безопасности и расширения НАТО.