Забег и заплыв Дедов Морозов

В Санкт-Петербурге состоялся 5-ый Международный забег Дедов Морозов.

Сотни участников были разделены на две группы - тех, кто хочет пробежать спортивную дистанцию в 5 км и побороться за призы, и тех, кто пришел просто весело провести время с семьей - для них маршрут был сокращен вдвое.

Старт был дан на Дворцовой площади, это единственное мероприятие, разрешенное властями в условиях антиковидных ограничений.

В Новосибирске пошли дальше. Там местные моржи провели ежегодную акцию "Закаленная Россия – сильная страна", состоящую из двух частей: забега и купания в проруби.

Сначала полураздетые Деды Морозы пробежали по центру города, а затем к ним присоединились снегурочки, феи и другие новогодние персонажи для заплыва в ледяной воде.

Я купаюсь с удовольствием, ходила бы каждый день, если бы была прорубь. Это так здорово, это затягивает. Попробуйте хоть раз и уже не вылезете из проруби! Галина Михайлова новосибирский морж

И, кажется, это правда. Новогодних моржей было сложно выманить из проруби: они пели, водили хоровод вокруг елочки и с удовольствием позировали для камер.