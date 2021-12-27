Забег и заплыв Дедов Морозов

Забег и заплыв Дедов МорозовКомментарии
В Санкт-Петербурге состоялся 5-ый Международный забег Дедов Морозов.
Сотни участников были разделены на две группы - тех, кто хочет пробежать спортивную дистанцию в 5 км и побороться за призы, и тех, кто пришел просто весело провести время с семьей - для них маршрут был сокращен вдвое.
Старт был дан на Дворцовой площади, это единственное мероприятие, разрешенное властями в условиях антиковидных ограничений.
В Новосибирске пошли дальше. Там местные моржи провели ежегодную акцию "Закаленная Россия – сильная страна", состоящую из двух частей: забега и купания в проруби.
Сначала полураздетые Деды Морозы пробежали по центру города, а затем к ним присоединились снегурочки, феи и другие новогодние персонажи для заплыва в ледяной воде.
И, кажется, это правда. Новогодних моржей было сложно выманить из проруби: они пели, водили хоровод вокруг елочки и с удовольствием позировали для камер.