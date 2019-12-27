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Парад Дедов Морозов в Москве

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  Вероника Доваль 
Парад Дедов Морозов в Москве
Авторское право
ASSOCIATED PRESS
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Десятки людей вышли в пятницу на Парад Дедов Морозов в Москве под зажигательные латиноамериканские ритмы оркестра барабанщиков, сопровождавшего праздничное шествие. Участвовать в нем могли все желающие. Для этого надо было либо нарядиться в традиционный костюм главного новогоднего персонажа, либо придумать свой новый образ волшебника - даже из других, экзотических стран.

Мероприятие проходило в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Началось оно на Тверском бульваре и завершилось на Манежной площади. В конце парада прошел конкурс на самые оригинальные костюмы.

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Видеомонтаж • Глеб Шатуновский

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