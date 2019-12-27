Десятки людей вышли в пятницу на Парад Дедов Морозов в Москве под зажигательные латиноамериканские ритмы оркестра барабанщиков, сопровождавшего праздничное шествие. Участвовать в нем могли все желающие. Для этого надо было либо нарядиться в традиционный костюм главного новогоднего персонажа, либо придумать свой новый образ волшебника - даже из других, экзотических стран.

Мероприятие проходило в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Началось оно на Тверском бульваре и завершилось на Манежной площади. В конце парада прошел конкурс на самые оригинальные костюмы.