Темпы заражения коронавирусом в России снижаются.

Темпы заболеваемости коронавирусом в России продолжают стремительно снижаться. За минувшие сутки в стране выявлено 23 210 случаев новых заражений. Такие данные привел федеральный оперштаб по борьбе с пандемией. Больше всего заражённых зарегистрировали в Москве — 2 239. 33 715 человек полностью выздоровели и выписались из больниц накануне. Скончалось 937 пациентов, что стало минимумом с 8 октября.