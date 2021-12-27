Автобус железных дорог

В Японии запущен первый в мире пассажирский автобус-поезд, который может ездить как по обычным дорогам, так и по рельсам. В свой первый рейс необычное транспортное средство отправилось в субботу около полудня из сельской местности на острове Сикоку.

На автостраде оно развивает скорость до 100 км/ч. Когда двухрежимный автобус подъезжает к станции, резиновые колёса поднимаются, а металлические опускаются на рельсы. По ним он движется со скоростью 60 км/ч.

Железнодорожный автобус рассчитан на перевозку 21 пассажира, но в связи с коронавирусными ограничениями в этот раз на борту было лишь 18 человек.