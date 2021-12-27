Шампанское, сэр! Английское

Шампанское, сэр! АнглийскоеКомментарии
Английское игристое вино в последние годы набирает все большую популярность, и некоторые эксперты даже сравнивают его с французским шампанским по вкусу и качеству. Хотя в глобальном масштабе на Великобританию пока приходится лишь 0,2% всего мирового производства игристого вина, его продажи растут - с 2015-го по 2020-й год они увеличились почти на 11%.
Известное как "Сад Англии", графство Кент долгое время было центром выращивания фруктов в Великобритании, поэтому вполне естественно, что этот район стал одним из самых успешных винодельческих регионов страны. Особенно, в условиях климатических изменений.
Толчок местным производителям в 2020 году дала и пандемия. Многие британские путешественники, которые из-за ограничений не могли посетить винодельни за границей, начали понимать, что и у них на родине есть привлекательные места для энотуризма.