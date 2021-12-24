Экс-президент Южной Кореи помилована

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе, отбывающая 22-летнее тюремное заключение по обвинениям в коррупции и злоупотреблении служебным положением, помилована. Об этом сообщили в пятницу в министерстве юстиции, уточнив, что решение принято в связи с ухудшением состояния её здоровья.

"Мы включили бывшего президента Пак Кын Хе и бывшего премьер-министра Хан Мёнсук в список помилованных, чтобы преодолеть прискорбную историю нашего прошлого, объединить народ, положив конец эпидемии Covid-19 и общенациональному кризису, сделать шаг вперёд", - заявил министр юстиции Пак Бом Ки.

69-летняя Пак Кын Хе включена в список из трёх тысяч помилованных по случаю новогодних праздников. В 2019 году ей была сделана хирургическая операция на плече, а в нынешнем году экс-президента трижды госпитализировали в связи с хроническими болями в плече и позвоночнике.

Политический скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в октябре 2016 года, когда в СМИ появились сообщения о влиянии на главу государства со стороны ее подруги Чхве Сун Силь. Расследование показало, что на протяжении нескольких лет та была посвящена в детали госуправления и вмешивалась в принятие политических решений. Кроме того, подруга президента оказывала давление на ряд компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды.

После выявления фактов коррупции и по стране прокатилась волна многотысячных демонстраций, участники которых выступали за немедленную отставку президента. Решением парламента Пак Кын Хе была отстранена от исполнения обязанностей и впоследствии арестована.