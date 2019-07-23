Корея обвиняет Россию в нарушении ее воздушного пространства

Южная Корея обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространства. Военное командование страны утверждает, что российский бомбардировщик дважды пролетел над ее территорией, спровоцировав южнокорейских истребителей на ответ предупредительными выстрелами.

Всего, по сообщениям ТАСС, ВВС страны выпустили около 20 сигнальных ракет и сделали около 360 выстрелов. По словам южнокорейских военных, это первое подобное нарушение международных договоренностей со стороны России. Указывается, что инцидент произошел 23 июля в районе острова Токто над Японским морем.

В Минобороны заявили, что два стратегических бомбардировщика Ту-95МС "выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря" и не нарушали границы других государств.

Также в Москве подтвердили приближение к российским бомбардировщикам южнокорейских самолетов, но опровергли утверждения о предупредительном огне.

"В районе островов Токто (Такэсима) к российским самолетам приблизились два южнокорейских истребителя F-16, которые совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности", — цитирует ведомство "РИА-Новости".

"Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, – ответ не заставил бы себя ждать", — заключили в министерстве.