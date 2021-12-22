Рост цен беспокоит россиян

Рост цен беспокоит россиянКомментарии
Меньше колбасы, никакаких деликатесов и икры, и если получится - шампанское. Рост цен заставляет многих россиян делать горькие расчеты в преддверии новогодних праздников. В декабре инфляция в России достигла максимума с 2016 года и сильно ударила по тем слоям населения, среднемесячный доход которых не превышает сорока 40 тысяч рублей.
Подорожание продуктов питания при подготовке к Новому году оказалось особенно заметно и даже напомнило о галопирующей инфляции в 1990-х годах после распада СССР.
Согласно недавним опросам (проведенным сайтом SuperJob), 43% россиян не имеют никаких сбережений. Многие в целях экономии перестали покупать продукты в дорогих магазинах и предпочитают теперь более дешевые сети.
Опросы общественного мнения указывают на то, что негативная динамика покупательной способности вызывает серьезную озабоченность россиян, подрывая доверие к властям страны. Президент Владимир Путин назвал резкий рост цен "главной проблемой для экономики и граждан" и призвал своих подчиненных вернуть инфляцию к отметке в 4% в 2022 году.