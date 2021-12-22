Рост цен беспокоит россиян

Меньше колбасы, никакаких деликатесов и икры, и если получится - шампанское. Рост цен заставляет многих россиян делать горькие расчеты в преддверии новогодних праздников. В декабре инфляция в России достигла максимума с 2016 года и сильно ударила по тем слоям населения, среднемесячный доход которых не превышает сорока 40 тысяч рублей.

Подорожание продуктов питания при подготовке к Новому году оказалось особенно заметно и даже напомнило о галопирующей инфляции в 1990-х годах после распада СССР.

Семечки, которые стоили в прошлом году 40 рублей, сейчас стоят не меньше 80-ти. Хлеб тоже... Вы видите, все дорожает! А зарплата почему-то не растет. В прошлом году я еще покупал колбаску сырого копчения, и полукопченую, и рыбку, и курицу, все-таки я еще мог осилить. А в этом году только салат! Сергей Борисович москвич

Согласно недавним опросам (проведенным сайтом SuperJob), 43% россиян не имеют никаких сбережений. Многие в целях экономии перестали покупать продукты в дорогих магазинах и предпочитают теперь более дешевые сети.

Опросы общественного мнения указывают на то, что негативная динамика покупательной способности вызывает серьезную озабоченность россиян, подрывая доверие к властям страны. Президент Владимир Путин назвал резкий рост цен "главной проблемой для экономики и граждан" и призвал своих подчиненных вернуть инфляцию к отметке в 4% в 2022 году.