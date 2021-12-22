Минимальный налог на прибыль: транснациональным корпорациям и цифровым гигантам выставят счёт

Еврокомиссия стремится обложить транснациональные компании минимальным налогом в размере 15%. Таким образом, Брюссель сделал шаг к имплементации Глобального соглашения по корпоративным налогам, утвержденного Организацией экономического сотрудничества и развития и объединившего 137 стран.

Планируется, что налог будет взиматься с ТНК с годовым товарооборотом свыше 750 миллионов евро, чей головной офис или хотя бы один из филиалов находится в странах-членах ЕС.

Паоло Джентилони, Еврокомиссар по вопросам экономики, заявил: "Минимальная налоговая ставка принесёт дополнительные доходы странам-членам ЕС, где отмечалось снижение поступлений в бюджет из-за режима налоговой оптимизации отдельных территорий. В среднесрочной перспективе доля этих дополнительных ресурсов будет снижаться, поскольку третьи страны, о которых идёт речь, будут вынуждены увеличивать налоговое бремя как раз из-за 2 ступени нового механизма".

Такие страны, как Ирландия, Венгрия или Эстония не сразу присоединились к соглашению. Есть риск, что его применение станет источником напряжения между странами.

По мнению голландского евродепутата-социалиста Пауля Танга, окончательное решение ещё не найдено: "Им нужно понять, что это ещё не конец. Некоторые евродепутаты призывают повысить минимальную налоговую ставку для ТНК. 15 процентов, о которых мы сегодня говорим, не достаточны для того, чтобы режим налогообложения капитала сравнялся с режимом налогообложения доходов от труда. Поэтому я надеюсь, что не за горами новый раунд переговоров о дальнейшем повышении корпоративного налога".

Согласно некоторым НКО, выработанное предложение не является амбициозным шагом к справедливому налогообложению крупных корпораций и цифровых гигантов. В данном виде оно может привести к недостатку ресурсов для восстановления экономики ЕС после кризиса COVID-19.

Предложение ещё должны пройти обсуждение в Европейском Совете и Европарламенте.