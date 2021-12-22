Афины: пандемия на рождество

В Афинах уже второй раз готовятся отмечать рождество в условиях пандемии. Несмотря на то, что ограничения теперь будут не столь жёсткими, как в прошлом году, многие местные жители склонны проявлять повышенную осторожность. Об этом говорят сами люди:

– Я не собираюсь праздновать большой компанией, только с родственниками, чтобы не рисковать.

– Я проведу эти дни в кругу семьи, дома, может, выйдем пройтись, но соблюдая осторожность, в масках. Нужно, чтобы все привились, и тогда на рождество снова будет так же хорошо, как раньше.

Во время праздников в Афинах можно будет заходить в закрытые помещения при наличии двух бесплатных самостоятельно сделанных тестов, а не платных экспресс-тестов, как планировалось изначально. Делать их рекомендуется заранее. Из греческой столицы передаёт корреспондент Euronews Фэй Дулгери:

– Афины отметят это Рождество в тени штамма омикрон, который пока не сильно распространён в стране. По этой причине правительство не ужесточает здесь меры, как во многих других европейских странах. Но власти и эксперты внимательно следят за развитием ситуации, заявляя, что готовы незамедлительно действовать в случае необходимости.