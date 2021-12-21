В память о жертвах экономического кризиса

Тысячи людей вышли на улицы Буэнос-Айреса: в Аргентине в течении двух дней проходят акции, посвященные памяти жертв кровавых беспорядков, произошедших на пике экономического кризиса в декабре 2001 года. В столкновениях с полицией погибли 39 человек. В Аргентине в тот период был объявлен крупнейший в истории дефолт, так как государственный долг вырос до 132 миллиардов долларов. Президент Фернандо де ла Руа ушел в отставку 21 декабря.