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Аргентина

В память о жертвах экономического кризиса

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 Ирина Шелудкова
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В память о жертвах экономического кризиса
Авторское право  JUAN MABROMATA / AFP

Тысячи людей вышли на улицы Буэнос-Айреса: в Аргентине в течении двух дней проходят акции, посвященные памяти жертв кровавых беспорядков, произошедших на пике экономического кризиса в декабре 2001 года. В столкновениях с полицией погибли 39 человек. В Аргентине в тот период был объявлен крупнейший в истории дефолт, так как государственный долг вырос до 132 миллиардов долларов. Президент Фернандо де ла Руа ушел в отставку 21 декабря.