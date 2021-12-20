Забастовка "Брюссельских авиалиний" нарушила планы на праздники

Не состоялись полёты из Брюсселя в Мадрид, Гётеборг, Тель-Авив. Всего 57 рейсов из аэропорта столицы Бельгии были в понедельник отменены. Причиной стала забастовка персонала авиакомпании Brussels Airlines, который в течение нескольких месяцев вёл жёсткие переговоры своим начальством. Для капитана одного из воздушных суден Берта Аертса стачка стала крайней мерой:

"Эта компания рассчитывает только на добрую волю сотрудников, что не является здоровой ситуацией".

Бортпроводники сетуют на слишком большую нагрузку и на то, что им недоплачивают. Клаудия де Кроснер рассказала, что из-за плохой организации труда стюардессы не могут планировать свою личную жизнь:

"Это очень тяжело физически и морально, потому что у нас долгие смены, много обязанностей и мало отдыха. Когда мы говорим, что устали, нам не помогают, и мы просто вынуждены продолжать работу.

Корреспондент Euronews Меав Мак Махон передаёт:

"Обычно зал вылета заполняется в понедельник перед Рождеством, но теперь большинству пассажиров заранее сообщили, что их рейс отменен из-за проводимой забастовки".

Brussels Airlines, хотя и входят в состав богатой Люфтганзы, считается лоукостером. Сотрудники сожалеют о потерянном для всех времени, но надеются, клиенты подумают об истинной стоимости дешевых рейсов.

"Рынок не хочет платить деньги, поэтому расплачиваеся мы, труженики транспорта, своим потом", - добавил пилот.

"Брюссельские авиалинии" ещё не восстановились после кризиса, вызванного в сфере воздушных перевозок коронавирусом. В компании заявили Euronews, что сожалеют о сбоях в обслуживании пассажиров и о своей готовности к «конструктивному диалогу» с персоналом. Забастовка обошлась ей 700 тыс евро, в основном это компенсации за неиспользованные билеты. Велики также репутационные потери.