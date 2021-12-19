Купание в арктическом озере

Финский Рованиеми известен не только тем, что здесь неподелеку расположена деревня Санта-Клауса. Любители острых ощущений приезжают сюда, чтобы погрузиться в ледяное озеро. Правда, с определенным комфортом. Организаторы этого вида отдыха предлагают туристам специальные непромокаемые комбинезоны, в которых тепло и уютно.

Барбара Диас, гид Safartica: "Вот посмотрите, на эти забавные костюмы. Они сделаны из неопрена, разновидности синтетического каучука. И эти костюмы держат людей наплаву. Наши клиенты прыгают в озеро, в ту часть, которая не замерзла, и получают огромное удовольствие, расслабляются".

По словам отдыхающих, чувства, которые они испытывают, действительно, необычные. Вроде бы ты в воде, но при этом сухой. А еще можно наблюдать за природой с совершенно другого ракурса и смотреть на звезды.

"Мне кажется, это похоже на невосомость, как в космосе", - говорит Джеффри, турист из Парижа. "Вода словно выталивает тебя и в то же время заставляет двигаться. Это очень круто!"

Шеннон, туристка из Парижа: "Я была немного напряжена. Но только в самом начале. А, вообще очень здорово".

Двоим взрослым уникальный опыт обходится в 176 евро. Несмотря на такую сумму, турфирма организатор, не жалуется на нехватку клиентов.