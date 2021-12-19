Бразильской говядине объявили бойкот

В Европе сети крупных супермаркетов, в их числе Auchan и Carrefour, объявили бойкот бразильской говядине. Причина - незаконная вырубка и уничтожение лесов Амазонии.

Решение принято после расследования, проведенного и обнародованного бразильской неправительственной организацией Reporter Brasil. В нем утверждается, что ряд мясоперерабатывающих компаний, в частности JBS, получало животных по так называемой схеме "отмывания скота".

Действует она так. Крупный рогатый скот выращивается на землях, незаконно очищенных от лесов. Затем живой товар продается легальной ферме перед продажей на скотобойни. Таким образом, происхождение мяса скрывается.

В JBS заявили, что проводят политику нулевой терпимости "к незаконной вырубке лесов". В компании пояснили, что создали систему "спутникового контроля за своими поставщиками" еще десять лет назад и уже отказались от сотрудничества с более чем 14 000 ферм, которые не соответствовали требованиям JBS . Работа в этом направлении продолжается.

Вырубка лесов на охраняемых территориях в пользу сельскохозяйственных угодий резко возросла с приходом власти в 2019 году президента Жаира Болсонару.