"Кровавая Мэри" празднует 100-летний юбилей

В парижском баре Гарри празднуют столетие легендарного коктейля. Как считается, именно здесь французский бармен Фернан Петио изобрел "Кровавую Мэри". Рецепт был опубликован в книге "Азбука коктейлей Гарри" в 1921 году. С тех пор он остается неизменным. Бармен Данте Аньели может готовить его с закрытыми глазами.

Данте Аньелли, бармен: "Это классический напиток. Его делают прямо в стакане. Водка, томатный сок... Несколько щепоток соли и перца, и капелек табаско. Немного вустерширского соуса и чуть-чуть лимонного сока".

Франц-Артур МакЭлхон, нынешний владелец бара и правнук его основателя Гарии МакЭлхона знает множество историй, связанных с происхождением названия коктейля. По одной из легенд, напиток был приготовлен для танцовщицы по имени Мэри, которую очень любил Петио.

Франц-Артур МакЭлхон, владелец Harry's bar: "В свое время девушка работала в Чикаго, в местечке под названием "Ведро крови". Есть и история о Хемингуэе. Якобы это было незадолго до его женитьбы. Писатель встречался с девушкой по имени Мэри, и не хотел, чтобы от него пахло алкоголем. Он попросил бармена смешать водку с густым соком. Добавили томатный. Пока Хемингуэй пил напиток, он все время повторял "чертова Мэри". Ну, а еще в Англии была королева, которую прозвали Кровавой Мэри".

Напиток настолько тесно н связан с баром Гарри, что именно сюда ради "Кровавой Мэри" заглядывают туристы. Ежегодно здесь заказывают порядка 12-тысяч порций знаменитого коктейля.