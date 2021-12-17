Плохие новости для Бориса Джонсона. На дополнительных местных выборах в Северном Шропшире партия британского премьера проиграла либерал-демократам. Консерваторы находились у руля в этом округе на протяжении последних 200 лет.

Досрочное голосование было назначено после того, как министр по вопросам окружающей среды Оуэн Патерсон, представлявший Шропшир в парламенте, ушёл в отставку.

Кандидат от оппозиции Хелен Морган выиграла у своего оппонента от правящей партии с преимуществом в шесть тысяч голосов.

Аналитики уверены: на популярности консерваторов сказались резкий рост заболеваемости коронавирусом в Великобритании и череда скандалов, связанных с несоблюдением антиковидных правил соратниками Джонсона.