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Италия

Всеобщая забастовка в Италии

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 Вероника Доваль
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Всеобщая забастовка в Италии
Авторское право  Antonio Calanni/AP

В Италии прошла всеобщая восьмичасовая забастовка против экономической политики правительства, объявленная двумя крупнейшими профсоюзами страны - Итальянской всеобщей конфедерацией труда и Итальянским союзом труда. Манифестация с участием руководителей профсоюзов была проведена в Риме. Региональные акции состоялись в Милане, Бари, Палермо и Кальяри.

Профсоюзы отмечают, что представленный проект бюджета не отвечает имеющимся экономическим проблемам. Они требуют "реальных и конкретных изменений для трудящихся и пенсионеров для укрепления социальной системы".