Всеобщая забастовка в Италии

В Италии прошла всеобщая восьмичасовая забастовка против экономической политики правительства, объявленная двумя крупнейшими профсоюзами страны - Итальянской всеобщей конфедерацией труда и Итальянским союзом труда. Манифестация с участием руководителей профсоюзов была проведена в Риме. Региональные акции состоялись в Милане, Бари, Палермо и Кальяри.

Профсоюзы отмечают, что представленный проект бюджета не отвечает имеющимся экономическим проблемам. Они требуют "реальных и конкретных изменений для трудящихся и пенсионеров для укрепления социальной системы".