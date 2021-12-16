Залог победы над коронавирусом — вакцинация и координация. В этом убеждают друг друга главы государств и правительств Евросоюза на встрече в Брюсселе. В последние дни раздражение других стран-членов вызвали Италия, Португалия, Греция и Ирландия, которые решили ввести ПЦР-тест для прибывающих пассажиров в дополнение к сертификату о прививках против Covid-19.

Рим пока не передумал. А другие столицы обратились к Брюсселю с просьбой определить срок действия этого сертификата с QR-кодом, который ещё называют "зелёным паспортом".

Премьер-министр Люксембурга напомнил, что этот документ был разработан для всего Евросоюза с целью избежать лишних проверок и формальностей на внутренних границах:

«Если национальные правительства будут действовать вразнобой, то как мы убедим всех европейцев делать уколы? - воскликнул Ксавье Беттель. - В ЕС утверждён этот паспорт с QR-кодом, чтобы путешественники проходили через все двери и были свободнее. А если не делать различий между вакцинированными и невакцинированными людьми и требовать у всех ПЦР-тест, то по-моему, это неправильная идея ».

Другой тема обсуждения - как иметь дело Россией, которая, как сообщили участникам встречи, наращивает свое военное присутствие на границе с Украиной. В связи с этим некоторые призывают нового канцлера Германии не допустить ввода в строй газопровода «Северный поток-2». Большинство лидеров склоняется к необходимости усилить давление на Россию, но они не уверены когда это делать, до обострения ситуации, чтобы его предотвратит или после, для наказания.

Премьер-министр Бельгии считает, что странам ЕС не нужно самим нагнетать напряженность:

«Я думаю, что первым приоритетом должна быть де-эскалация. Нам нужно быть осторожными и не идти слишком далеко, - сказал Александр де Кро. - Но с европейской точки зрения и с точки зрения НАТО должно быть очень ясно, что территориальная целостность Украины не может быть затронута. "

В итоговом документе говорится, что "любая дальнейшая военная агрессия против Украины обернётся для России огромными последствиями и суровой ценой".

Кроме того, Европейский Совет "решительно осудил использование белорусским режимом для достижения своих целей мигрантов и беженцев" и потребовал от Минска "освобождения всех политзаключённых, прекращения репрессий в отношении гражданского общества и независимых СМИ".

Оживлённые споры вызывает на этом саммите и рост цен на отопление. Польша убеждают Евросоюз ослабить «зелёную сделки», которая подрывает её угледобывающую промышленность. А Венгрия утверждает, что её домохозяйствам слишком дорого обходится переход на возобновляемые источники энергии.