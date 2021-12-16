Саммит Евросоюза открылся в Брюсселе

Последний в уходящем году саммит Евросоюза начал свою работу в Брюсселе. Главы государств и правительств ЕС обсудят, в частности, борьбу с пандемией в связи с появлением штамма омикрон, сотрудничество с НАТО, а также положение на российско-украинской границе и ситуацию вокруг Беларуси. Сделав короткие заявления и ответив на несколько вопросов, участники саммита один за другим проходили в зал заседаний.

"Вероятно, мы столкнулись с самой опасной ситуацией за последние 30 лет, - сказал президент Литвы Гитанас Науседа. - Мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы предотвратить худший сценарий, который, к сожалению, мы не можем исключить: сценарий возможной военной интервенции на территорию Украины".

Для нового канцлера ФРГ Олафа Шольца, сменившего Ангелу Меркель, это первый саммит. Ранее он уже назвал "агрессией" действия на границе с Польшей белорусского президента Александра Лукашенко, использующего, по его словам, беженцев для своих политических целей. На этот раз Шольц в очередной раз поддержал Варшаву:

"Речь идет об очень, очень важных вопросах, особенно тех, которые нас беспокоят в связи с гибридной атакой из Беларуси на европейской границе. Мы провозгласили нашу солидарность с Польшей, и это действительно сложная задача. Но мы вместе сделаем всё, чтобы остановить это и не позволить, чтобы сработало то, что запланировал этот режим. Действия, которые Европа предпринимала до сих пор, уже сработали", - сказал Шольц.

Предполагается. что на саммите будет поднят вопрос о пересмотре Шенгенского пограничного кодекса. Не исключается, что ЕС разработает комплекс мер против транспортных компаний, которые причастны к доставке мигрантов в Беларусь и дальше на границу. Среди обсуждаемых тем не последнее место займёт и вопрос об эффективном реагировании на энергетический кризис.