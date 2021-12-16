Как созываются, проходят и остаются в истории брюссельские Саммиты ЕвросоюзаКомментарии
Прибытие глав государств и правительств всех стран Евросоюза в Брюссель - это помпезное мероприятие. Независимо от того, завершается саммит успехом или провалом, каждый из них, как правило, оставляет свой след в истории блока, а его участники обрастают легендами.
Слово "саммит" означает "вершина" - как у горы. То есть, это наивысший уровень общения государственных деятелей разных стран.
Поясним, почему проводятся встречи в верхах, и как они работают (если это работа).
Что такое Европейский совет?
«Саммит Евросоюза» - это заседание Европейского Совета. Евросовет - это группа "первых лиц", руководящих странами, которые входят в состав Союза. Не путать с Советом Европейского Союза, который собирает национальных министров и занимается вопросами законодательства и общей политики (а тем более с Советом Европы).
27 глав государств и правительств встречаются до шести раз в год, чтобы определять стратегический курс ЕС или ответ на конкретные события. Они не обсуждают и не принимают законов, но формируют политическую повестку дня.
Хозяином встреч в верхах является с 2009 года Председатель Евросовета. В 2021 году им стал бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Он рассылает официальное письмо-приглашение, в котором излагает насущные проблемы, подлежащие обсуждению.
Затем этот деятель председательствует на переговорах, на которых в конце принимаются conclusions, то есть «выводы» или "заключения". Это итоговое заявление, с которым должны согласиться все 27 лидеров.
На самом деле, большую часть подготовки к саммиту ЕС проделывают госслужащие и дипломаты за несколько недель до того, как их знаменитые начальники прибудут в Брюссель. Черновики выводов часто заранее "сливаются" в прессу.
Зачем Евросоюзу саммиты?
В 1950-х годах, когда главы государств и правительств хотели решить проблемы, важные для Европейского сообщества угля и стали (ECSC), четкого расписания встреч не было, и они проводились импровизированно.
Идея создать клуб лидеров ЕС для регулярного обсуждения текущих вопросов возникла у бывшего президента Франции Валери Жискар д’Эстена в 1974 году. Со следующего года его коллеги стали встречаться три раза в год.
Цель встреч на высшем уровне заключалась в том, чтобы выполнять функцию коллективного лидера. Все одинаково сидели за столом, независимо от размеров своих государств.
В настоящее время лидеры ЕС встречаются не реже двух раз в полгода, и Председатель Совета может созывать специальные саммиты по срочным или особо важным делам. Так было, когда требовалось достичь согласия по вопросам, которые имеют значение для всех стран ЕС - будь то валюта евро (опасения по поводу возможного отказа от неё Греции), новое торговое партнёрство с прекратившим своё членство Соединённым Королевством ("брексит") или преодоление последствий пандемии (Фонд восстановления).
Саммиты ЕС имеют особенно большое значение в периоды кризиса, поэтому они могут проходит в напряжённой обстановке и занимать дополнительное время.
Почему коллективные встречи в верхах длятся так долго?
Саммиты ЕС обычно начинаются в обеденное время и продолжаются порой до раннего утра следующих суток. Это объясняется с тем, что достичь согласия между 27 лидерами не всегда легко.
«Европейская история полна разногласий, переговоров и, в конце концов, компромиссов», - сказал премьер-министр Греции Алексис Ципрас в 2015 году, когда продолжались переговоры по греческому долговому кризису его страны.
В итоге был достигнут "греческий компромисс", благодаря которому страна осталась в еврозоне, хотя для этого пришлось пойти на болезненные меры жёсткой экономии.
Некоторые решения принимаются только консенсусом или квалифицированным большинством голосов, но другие требуют единодушного согласия. Это означает, что одна страна может заблокировать совместный план 26 остальных.
В 2020 году Польша и Венгрия пригрозили наложить вето на бюджет Евросоюза в размере 1,8 триллиона евро, чтобюы не допустить увязки финансирования стран-членов с соблюдением ими принципов правового государства.
К счастью, после 11 часов переговоров в Брюсселе, с Варшавой и Будапештом было достигнуто соглашение, предотвратившее бюджетный кризис.
В 2011 году, когда Великобритания ещё была членом клуба, тогдашнее правительство Дэвида Кэмерона поздно ночью применило своё мощное право вето к возможности изменения основополагающего Договора в масштабах всего ЕС, к большому разочарованию своих коллег.
Консервативный премьер заявил, что это не отвечало бы интересам Соединённого Королевства. Остальные 26 стран-членов в конечном итоге обошлись без британцев.
Все мы знаем, чем это обернулось.
Самый долгий Саммит ЕС в истории
В июле 2020 года грандиозная встреча в верхах продолжалась в Брюсселе более 80 часов - с вечера пятницы до раннего утра вторника. Переговоры велись по поводу тех же Бюджета и Фонда восстановления. Венгры и поляки, которым грозило наказание за неуважение к общим ценностям, пытались сорвать работу этих финансовых институтов.