Прибытие глав государств и правительств всех стран Евросоюза в Брюссель - это помпезное мероприятие. Независимо от того, завершается саммит успехом или провалом, каждый из них, как правило, оставляет свой след в истории блока, а его участники обрастают легендами.

Слово "саммит" означает "вершина" - как у горы. То есть, это наивысший уровень общения государственных деятелей разных стран.

Поясним, почему проводятся встречи в верхах, и как они работают (если это работа).

Что такое Европейский совет?

«Саммит Евросоюза» - это заседание Европейского Совета. Евросовет - это группа "первых лиц", руководящих странами, которые входят в состав Союза. Не путать с Советом Европейского Союза, который собирает национальных министров и занимается вопросами законодательства и общей политики (а тем более с Советом Европы).

27 глав государств и правительств встречаются до шести раз в год, чтобы определять стратегический курс ЕС или ответ на конкретные события. Они не обсуждают и не принимают законов, но формируют политическую повестку дня.

Хозяином встреч в верхах является с 2009 года Председатель Евросовета. В 2021 году им стал бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Он рассылает официальное письмо-приглашение, в котором излагает насущные проблемы, подлежащие обсуждению.

Затем этот деятель председательствует на переговорах, на которых в конце принимаются conclusions, то есть «выводы» или "заключения". Это итоговое заявление, с которым должны согласиться все 27 лидеров.

На самом деле, большую часть подготовки к саммиту ЕС проделывают госслужащие и дипломаты за несколько недель до того, как их знаменитые начальники прибудут в Брюссель. Черновики выводов часто заранее "сливаются" в прессу.

Зачем Евросоюзу саммиты?

В 1950-х годах, когда главы государств и правительств хотели решить проблемы, важные для Европейского сообщества угля и стали (ECSC), четкого расписания встреч не было, и они проводились импровизированно.

Идея создать клуб лидеров ЕС для регулярного обсуждения текущих вопросов возникла у бывшего президента Франции Валери Жискар д’Эстена в 1974 году. Со следующего года его коллеги стали встречаться три раза в год.

Обед в Елисейском дворце с участием руководителей Нидерландов и Великобритании © CE/CE

Цель встреч на высшем уровне заключалась в том, чтобы выполнять функцию коллективного лидера. Все одинаково сидели за столом, независимо от размеров своих государств.

В настоящее время лидеры ЕС встречаются не реже двух раз в полгода, и Председатель Совета может созывать специальные саммиты по срочным или особо важным делам. Так было, когда требовалось достичь согласия по вопросам, которые имеют значение для всех стран ЕС - будь то валюта евро (опасения по поводу возможного отказа от неё Греции), новое торговое партнёрство с прекратившим своё членство Соединённым Королевством ("брексит") или преодоление последствий пандемии (Фонд восстановления).

Саммиты ЕС имеют особенно большое значение в периоды кризиса, поэтому они могут проходит в напряжённой обстановке и занимать дополнительное время.

Почему коллективные встречи в верхах длятся так долго?

Саммиты ЕС обычно начинаются в обеденное время и продолжаются порой до раннего утра следующих суток. Это объясняется с тем, что достичь согласия между 27 лидерами не всегда легко.

«Европейская история полна разногласий, переговоров и, в конце концов, компромиссов», - сказал премьер-министр Греции Алексис Ципрас в 2015 году, когда продолжались переговоры по греческому долговому кризису его страны.

В итоге был достигнут "греческий компромисс", благодаря которому страна осталась в еврозоне, хотя для этого пришлось пойти на болезненные меры жёсткой экономии.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас после Саммита ЕС в Брюсселе в 2015 году. AP Photo

Некоторые решения принимаются только консенсусом или квалифицированным большинством голосов, но другие требуют единодушного согласия. Это означает, что одна страна может заблокировать совместный план 26 остальных.

В 2020 году Польша и Венгрия пригрозили наложить вето на бюджет Евросоюза в размере 1,8 триллиона евро, чтобюы не допустить увязки финансирования стран-членов с соблюдением ими принципов правового государства.

К счастью, после 11 часов переговоров в Брюсселе, с Варшавой и Будапештом было достигнуто соглашение, предотвратившее бюджетный кризис.

В 2011 году, когда Великобритания ещё была членом клуба, тогдашнее правительство Дэвида Кэмерона поздно ночью применило своё мощное право вето к возможности изменения основополагающего Договора в масштабах всего ЕС, к большому разочарованию своих коллег.

Консервативный премьер заявил, что это не отвечало бы интересам Соединённого Королевства. Остальные 26 стран-членов в конечном итоге обошлись без британцев.

Все мы знаем, чем это обернулось.

Самый долгий Саммит ЕС в истории

В июле 2020 года грандиозная встреча в верхах продолжалась в Брюсселе более 80 часов - с вечера пятницы до раннего утра вторника. Переговоры велись по поводу тех же Бюджета и Фонда восстановления. Венгры и поляки, которым грозило наказание за неуважение к общим ценностям, пытались сорвать работу этих финансовых институтов.