Домик в деревне из римского кирпича

Эта сербская деревня расположена вблизи древнеримского поселения, где ведутся археологические раскопки. При строительстве некоторых домов здесь использовались кирпичи, возраст которых превышает полторы тысячи лет. Местные жители рассказывают, что им нередко попадаются в земле интересные находки, относящиеся к той эпохе.

– Мы картошку копали, и вот я смотрю – и вижу в земле камею. Я знаю, что такое камея. Она вся сияла. А я уже как раз собиралась идти, но тут решила задержаться. Взяла мотыгу, перевернула её и увидела женское лицо. Это было так красиво. Сейчас эта камея хранится в музее.

Работающие здесь археологи отмечают, что древними кирпичами порой вымощены дворики местных жителей, и что они нередко использовались при строительстве многих домов близлежащих поселений, но видно это не всегда, поскольку обычно они скрыты за слоем штукатурки.