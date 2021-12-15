Торнадо в Кентукки: последствия

Президент США Джо Байден намерен посетить Кентукки, где несколько дней назад прошла серия мощных разрушительных торнадо. Жертвами стихии стали тогда по меньшей мере 74 человека, включая двухмесячного младенца. Сильнее всего пострадал город Мэйфилд, где множество домов снесены с лица земли. Масштаб ущерба ещё предстоит оценить.

Те кто выжил, скорбят о погибших соседях:

– Полагаю, они были в разных домах, которые стояли рядом друг с другом. Затем они решили собраться вместе в одном из домов, который, к несчастью, был разрушен основания.

Между тем, по данным синоптиков, в ближайшее время погода может ещё сильнее испортиться. Местных жителей предупреждают, что из-за повреждений инфраструктуры они могут на какое-то время остаться без электричества и даже без водопровода.