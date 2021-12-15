Италия потребует тесты у европейцев

Итальянское правительство решило активизировать борьбу с коронавирусом на фоне резкого роста числа случаев заражений за последние дни. С сегодняшнего дня все, кто работает в школах, служат в полиции, вооруженных силах и структурах экстренной помощи страны, должны быть привиты от ковида. Впервые об этой мере было объявлено в ноябре, и тогда же она была одобрена итальянским парламентом.

Что касается школ, то вакцинации подлежат не только учителя, но и административный персонал, работающий в учебных заведениях. Те, кто не соблюдает это правило, могут столкнуться с санкциями - вплоть до отстранения от работы без сохранения заработной платы.

Полицейские, отказавшиеся от вакцинации, также должны будут сдать свой служебный значок и табельное оружие.

Новые ограничения коснутся не только итальянцев, но и путешественников, так как с четверга власти Италии будут требовать у всех прибывающих из ЕС туристов сделать перед отъездом тест на коронавирус. А невакцинированным придется к тому же пройти по прибытии пятидневный карантин.

Этот шаг, по словам вице-президента Еврокомиссии, будет обсуждаться в четверг на следующем заседании совета ЕС. В Брюсселе уже выразили надежду на то, что дополнительные требования не подорвут доверие людей к существованию общих правил в ЕС. Сейчас в каждой стране действует медицинский сертификат европейского образца, подтверждающий, что владелец вакцинирован против ковида, выздоровел после болезни или сдал отрицательный тест на ковид. Этот документ широко признается на всем континенте.

Премьер-министр Италии Марио Драги, выступая в среду в парламенте, объяснил, что новая мера, которая в основном заключается в требовании проведения теста на коронавирус перед отъездом, стала необходимой в связи с распространением варианта омикрон.