Таганский суд Москвы во вторник оштрафовал интернет-издание The Insider в общей сложноcти на миллион рублей из-за отсутствия на его веб-сайте маркировки иноагента, сообщает телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.

The Insider "признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 19.34.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначены наказания в виде административных штрафов в размере 500 000 руб. и 500 000 руб.", - говорится в сообщении.

Минюст включил The Insider в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, летом 2021 года.

Шеф-редактор издания Роман Доброхотов тогда заявил, что The Insider зарегистрирован в Латвии и подчиняться требованиям Роскомнадзора не намерен.

"Мы никаких маркировок ставить не будем", - сказал Доброхотов.

После решения суда Роскомнадзор может ограничить доступ к веб-сайту издания на территории России.

The Insider специализируется на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике. Редакция издания располагается в Риге.

* включен в реестр иностранных агентов