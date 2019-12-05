Госдума ввела штрафы до 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах

Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект о введении штрафов до 5 млн руб. за нарушение закона о СМИ-иноагентах. Предполагается, что наказанию могут подвергнутся как юридические, так и гражданские лица.

Так, первичное нарушение закона повлечет за собой штрафы для граждан в размере 10 тыс. рублей, а для юридических лиц - 500 тыс. рублей. При повторном нарушении санкции возрастут для граждан до 50 тыс. руб., для юридических лиц - до 1 млн рублей.

За "грубые нарушения" предусмотрен штраф в размере 100 тыс. руб. или арест на срок до 15 суток (для граждан), штраф до 5 млн рублей для юридических лиц. Под грубым нарушением авторы закона понимают неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение закона о СМИ-иноагентах, совершенное как средством массовой информации, так и учрежденным им российским юридическим лицом, его сотрудником или представителем.

Иностранные структуры без юридического лица, признанные СМИ-иноагентами, будут нести административную ответственность как юридические лица. Закон должен вступить в силу 1 февраля 2020 года.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о расширении списка СМИ, которые могут быть признаны иностранными агентами. Новый закон предусматривает, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.

Речь может идти как о денежных средствах, так и об ином имуществе, полученном от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан либо от российских юридических лиц, получающих денежные средства от указанных источников.