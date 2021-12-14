Главную новогоднюю ель России везут в Кремль

В Подмосковье спилили главную новогоднюю ель России. Она украсит Соборную площадь Московского Кремля. Из 35 хвойных конкурсанток было выбрано 90-летнее дерево, найденное в деревне Новопареево городского округа Щёлково. Вечером 16 декабря на специальном автопоезде ель доставят в Кремль.

Высота елки — около 28 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров, а размах нижних ветвей — порядка десяти метров.

Дореволюционная традиция устанавливать новогоднее дерево на Соборной площади Кремля была восстановлена в 2000-х годах. В дореволюционной России первая ель для публики была установлена на Рождество 1852 года в Санкт-Петербурге в здании Екатерининского вокзала (ныне Московский вокзал).