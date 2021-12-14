На австрийских улицах - праздник, точнее - интенсивная подготовка к нему. Два дня назад в стране отменили трехнедельный локдаун, выпустив на свободу привитых граждан и тех, кто переболел ковидом. Открываются магазины, спортклубы и отели - самое время привести себя в порядок к праздникам и купить подарки.

Наш собеседник ждал отмены ограничений. "Да, я ждал, потому что в магазинах мне могут что-то посоветовать, и я люблю видеть, что покупаю, - говорит молодой мужчина. - Но что-то, конечно, я приобрел и через интернет".

Австрийские магазины и парикмахерские готовы работать до последнего клиента: локдаун оставил их без выручки в самое горячее время года. Пауль Роза, менеджер ювелирного отдела, надеется на лучшее: "Конечно, нам нужен рост, ведь у нас не было оборота три последние недели".

Похожая ситуация и в парикмахерских. Томас Коппиц, владелец салона, признается: "У нас сложная финансовая ситуация, столько упущенных возможностей в самые праздники!"

На пике роста числа заражений в Австрии ввели национальный локдаун 22 ноября, для невакцинированных граждан ограничения стартовали неделей раньше.

Канцлер республики Александер Шалленберг возложил ответственность за связанные с карантином неудобства и убытки на противников вакцинации. С февраля прививки от коронавируса станут в Австрии обязательными - с последующим штрафом в 3,5 тысячи евро для тех кто не пойдет на укол.

На сегодня в стране полностью вакцинированы около 68% населения, для Западной Европы это - низкий показатель.