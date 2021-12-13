Взрыв в подмосковном монастыре

На территории женского монастыря в подмосковном Серпухове в понедельник утром прогремел взрыв. Его устроил бывший воспитанник православной гимназии. По некоторым данным, у молодого человека был конфликт с преподавателями и учащимися. Ранения получили двенадцать подростков. Злоумышленник, как сообщается, выжил и находится в крайне тяжелом состоянии. Учащиеся гимназии эвакуированы. Ведется расследование обстоятельств произошедшего. Русская православная церковь обещает оказать помощь пострадавшим.