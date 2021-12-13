Взрыв в монастыре устроил бывший ученик православной гимназии

Число пострадавших при взрыве на территории женского монастыря в Серпухове возросло до 12 человек.

Около 08:30 в понедельник 18-летний бывший ученик православной гимназии привел в действие самодельное взрывное устройство у входа в учреждение. В результате инцидента никто не погиб, самого подрывника доставили в крайне тяжелом состоянии в больницу, ему оторвало ногу. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщается, на такой поступок молодой человек пошел из-за конфликта с другими воспитанниками и преподавателями.

Молодого человека пока не могут допросить из-за тяжелого состояния. Ему планируют провести психолого-психиатрическую экспертизу. По данным источника ТАСС, устроивший взрыв не стоял на учете в психоневрологическом диспансере, проблемы с психикой у бывшего гимназиста возникли после удаления щитовидной железы.