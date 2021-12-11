New Shepard совершил первый полёт с полной загрузкой

Первый суборбитальный полёт с полной загрузкой космического корабля New Shepard компании Blue Origin прошёл успешно. На борту - в отличие от двух первый полётов детища Джеффа Безоса - находились не 4, а 6 пассажиров, а именно: соведущий шоу "Доброе утро, Америка" Майкл Стрейхэн, старшая дочь первого американского астронавта Алана Шепарда Лора, филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его сын Кэмерон.

Космическое путешествие, которое транслировалось на сайте компании, длилось около десяти минут, после чего капсула с пассажирами на парашюте опустилась на Землю.

Запуск ракеты-носителя был проведен с космодрома в районе города Ван-Хорн (штат Техас). Корабль поднялся на высоту чуть более 100 км, и космические туристы оказались в состоянии невесомости. Затем ракета-носитель штатно приземлилась на площадке космодрома. Полёт, как сообщается, оплатили Тейлор, Дик и отец и сын Бессы.

Первый суборбитальный полёт New Shepard с пассажирами на борту был осуществлён 20 июля. Среди пассажиров того рейса был гендиректор компании Amazon Джефф Безос.