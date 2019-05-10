Безос показал прототип аппарата для высадки на Луну

Глава американских компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос представил в Вашингтоне прототип космического аппарата для высадки на поверхность Луны. Безос продемонстрировал журналистам и работникам космической сферы макет в натуральную величину. Посадочный модуль получил название Blue Moon. По словам Безоса, Blue Moon сможет совершать мягкую посадку на поверхность Луны, имея полезную нагрузку от 3,6 до 6,5 тонн, при этом на его крыше можно будет разместить луноход.

Джефф Безос, глава Amazon: "Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил том, что политикой нынешней администрации является возвращение американских астронавтов на Луну в течение пяти лет. И мне это нравится. Это правильная вещь. Для тех, кто считает, речь идет о 2024-м. Мы можем вложиться в эти сроки, в том числе и потому, что начали проект три года назад. Настало время вернуться на Луну, на этот раз - чтобы остаться".

Глава Amazon также сообщил о том, что специально для посадочного модуля разработан двигатель, получивший название BE-7 ("Би-и-7"). Первый пробный запуск Blue Moon запланирован на лето нынешнего года.