Магнус Карлсен сохранил шахматную корону

Магнус Карлсен сохранил шахматную коронуКомментарии
Магнус Карлсен досрочно защитил титул чемпиона мира по шахматам, обыграв в 11-й партии Яна Непомнящего.
В пятницу норвежец играл черными фигурами и после этой победы набрал в матче 7,5 баллов, став недосягаемым для россиянина (3,5). Эта победа стала самой крупной с 1993 года, когда Гарри Каспаров обыграл Найджела Шорта.
Матч за мировую шахматную корону проходил в Дубае и начался 26 ноября.
Первые пять партий завершились вничью, в шестой Карлсен взял верх. Также норвежец выиграл у Непомнящего восьмую и девятую партии.
Карлсен стал 16-м чемпионом мира по шахматам в 2013 году, отобрав корону у Вишванатана Ананда. С тех пор он 4 раза защитил свое звание.