Магнус Карлсен сохранил шахматную корону

Магнус Карлсен досрочно защитил титул чемпиона мира по шахматам, обыграв в 11-й партии Яна Непомнящего.

В пятницу норвежец играл черными фигурами и после этой победы набрал в матче 7,5 баллов, став недосягаемым для россиянина (3,5). Эта победа стала самой крупной с 1993 года, когда Гарри Каспаров обыграл Найджела Шорта.

Матч за мировую шахматную корону проходил в Дубае и начался 26 ноября.

Первые пять партий завершились вничью, в шестой Карлсен взял верх. Также норвежец выиграл у Непомнящего восьмую и девятую партии.

Конечно, я чувствую облегчение. Трудно испытывать большую радость, когда ситуация изначально была настолько комфортной, но... в целом я доволен очень хорошим выступлением Магнус Карлсен чемпион мира по шахматам

Карлсен стал 16-м чемпионом мира по шахматам в 2013 году, отобрав корону у Вишванатана Ананда. С тех пор он 4 раза защитил свое звание.