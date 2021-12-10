Пресс-служба Белого Дома сообщила подробности телефонного разговора президента Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Главной целью полуторачасовой беседы стало информирование Зеленского о деталях состоявшегося ранее телемоста Байдена и Владимира Путина, также главным образом посвященного ситуации на Украине. Которую Москва и Вашингтон оценивают диаметрально противоположно.

Переговоры президентов трех стран идут на фоне информации о якобы готовящемся военном вторжении России на Украину - факт, который в Москве отрицают, встречно обвиняя НАТО в агрессивной политике близ российских границ.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, призвала обращать внимание на пропагандистскую составляющую кризиса. "Русские известны своими риторическими эскалациями, как известны способами распространения дезинформации по миру и странам восточного фланга. Думаю, мы должны с долей скепсиса воспринимать их работу по информированию собственных граждан. Мы знаем, что сегодня агрессия - на стороне России, наращивание военной активности - тоже на ее".

Сообщается, что в телефонном разговоре с Зеленским Джо Байден подтвердил "непоколебимую приверженность" американцев суверенитету и территориальной целостности Украины, он уточнил, что поддерживает "нормандский формат" урегулирования в Донбассе. Ранее США предупредили Россию о возможном вводе санкций в случае агрессии против Украины.