Антитабачные планы правительства Новой Зеландии

Правительство Новой Зеландии опубликовало план постепенного отказа от курения в стране. Одна из самых радикальных мер — закон, запрещающий курение будущим поколениям. В рамках инициативы рожденные после 2008 года не смогут на протяжении всей жизни покупать табачную продукцию.

По данным министерства здравоохранения Новой Зеландии, курение является основной причиной предотвратимой смертности в стане, а также вызывает рак в одном из четырех случаев.

"Мы хотим сделать так, чтобы молодые люди никогда не начинали курить, поэтому в законодательном порядке мы создаем некурящее поколение, для чего вводится запрет на продажу табачной продукции молодежи. Чтобы стать некурящей страной, мы должны предоставить помощь пока не поздно и таким образом спасти тысячи жизней", — заявила заместитель министра здравоохранения Айша Верралл.

Соответствующий законопроект будет представлен в парламенте в будущем году, планируется, что он вступит в силу к 2025 году. Власти также планирует сократить количество магазинов, которым разрешено продавать табачные изделия, с восьми тысяч до менее 500