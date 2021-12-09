Праздник света в разгар пандемии

Лион зажигает огни. Во французском городе начался популярный в стране и за её пределами Праздник света, знаменуя старт рождественского сезона.

Это самое масштабное мероприятие с тех пор, как Францию накрыла пандемия коронавируса.

"Это замечательный фестиваль. Здесь собирается очень много людей. И Лион в это время особенно красив. Каждый год мы наслаждаемся происходящим по максимуму", - делится впечатлениями эта зрительница.

Декорациями к музыкально-световому шоу служат городские улицы и площади, даже водоёмы, фасады соборов, музеев, театров и прочих зданий и домов.

"Мы уже дважды видели это представление. Особенно впечатляет иллюминация на фасадах главных городских зданий. Ты погружаешься в эту атмосферу. Это замечательно!" - восклицает молодой человек.

Ежегодно шоу привлекает миллионы туристов, в том числе - иностранных. Пандемия внесла свои коррективы.

Андреа Бюринг, корреспондент Euronews: "Как ожидается, в будни Праздник света будет собирать десятки тысяч зрителей. Ношение масок для них обязательно".

Посетителям также необходим covid-пропуск для входа в закрытые помещения. Отобедать или отужинать можно только в специально отведённых для этого зонах. Строгие меры санитарной безопасности здесь введены из-за резкого роста случаев заболевания коронавирусом в стране.

"По приезде мы обрадовались тому, что здесь всё под охраной - много полицейских и военных. Есть и санитарные органичения. Всем напоминают, что нужно носить защитные маски. Это тоже хорошо", - говорит ещё один зритель.

Символично, что Праздник, который впервые устроили в 1643 году, служит напоминанием об эпидемии чумы, бушевавшей в те времена в Европе. Отсюда - традиция зажигать огни и благодарить Деву Марию, которая, по преданию, спасла город своим заступничеством.