ЕС требует освободить правозащитника в Египте

Председатель Европарламента Давид Сассоли призвал власти Египта немедленно освободить студента и активиста Патрика Джорджа Заки. В минувшую пятницу он был задержан в международном аэропорту Каира, куда прилетел из Италии, чтобы повидаться с семьей. 28-летний гражданин Египта получает степень магистра в Болонском университете.

"Я поговорил об этой ситуации с верховным представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем, который заверил меня, что поднимет этот вопрос на заседании Евросовета в понедельник", — сообщил Давид Сассоли.

Патрик работал в Независимой египетской организация по защите прав человека (Egyptian Initiative for Personal Rights), где, в частности, занимался вопросами гендерного равенства. Он открыто выступает против политики правительства президента Егпита Абделя Фаттаха Ас-Сиси. Прокуратура Египта обвиняет Патрика Джорджа Заки в публикации ложной информации и призывах к свержению государственного строя.

Из Каира студент-правозащитник был доставлен в города Эль-Мансура. Адвокаты сообщили, что на допросе он подвергся избиению и пыткам электрошокером.

Родители Джулио Реджени, итальянского аспиранта, убитого в Египте в 2016 году, призвали к всеобщей мобилизации в защиту Патрика Джорджа Заки.

Джулио Реджени собирал в Египте материалы для своей диссертации о независимых профсоюзах. Он был найден мертвым со следами пыток на теле.

В конце прошлого года итальянская прокуратура обвинила правоохранительные органы Египта в намеренной попытке завести следствие в тупик по делу об убийстве Реджени.