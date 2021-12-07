Сотрудники проекта Декларатор подсчитали, что за 2020 год общероссийский медианный доход чиновника составил 82 тысячи рублей в месяц, что в три раза выше медианного дохода гражданина России, который, по оценкам Росстата за тот же период, находился на уровне 27 тысяч рублей.

Самый высокий медианный доход в абсолютном выражении - у чиновников в Ямало-Ненецком автономном округе - 241 тысяча рублей в месяц, Москве - 216 тысяч и Якутии - 185 тысяч рублей. Самые скромные доходы у чиновников Кировской области, Калмыкии и Северной Осетии – в пределах 45-52 тысячи рублей ежемесячно.

Руководитель проекта Декларатор Андрей Жвирблис рассказал Euronews, что расчеты по регионам сделаны на основе записей о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, которые были получены из официальных источников.

«Это документы, которые ежегодно публикуются, и с которыми мы постоянно работаем. У нас есть система распознавания этих данных. То есть, все основано на официальных данных, опубликованных в соответствии с Законом о противодействии коррупции», - говорит Андрей Жвирблис.

Медианное значение - это уровень, находящийся ровно посередине рассматриваемой выборки: половина чиновников имеет доход больше этого числа, половина – меньше. Экстремально высокие или низкие значения влияют на этот показатель меньше, чем на среднюю величину, поясняется в докладе.

По словам руководителя проекта Декларатор, в России нет ни одного региона, где медианные доходы чиновников меньше, чем у остальных жителей.

«Везде зарабатывают больше. В Ленинградской области, по нашим расчетам, медианный доход 121 тысяча в месяц, у обычных граждан - 27 тысяч, в Псковской области - 71 тысяча против 21-й. Подчеркну, что мы работаем с антикоррупционными декларациями, где указывается доход чиновника, а не его зарплата. То есть, могут быть и сторонние поступления, субсидии, которые они получают в качестве должностных лиц. Конечно, некоторый недостаток информации может быть, но он связан с тем, что вот такие данные нам государство предоставляет о своих работниках», - поясняет Андрей Жвирблис.

Тройку регионов с чиновниками с самыми высокими доходами возглавляет ЯНАО, следом идут Москва и Якутия. В Деклараторе нет этому четкого объяснения, но есть гипотеза.

«В Москве расположены все федеральные министерства и ведомства. У нас все федеральные чиновники приписаны к Москве. В целом, у российских федеральных чиновников довольно жирные зарплаты, они получают больше чем регионалы, хотя в отдельных регионах встречаются доходы выше, чем у федералов. Если говорить про Ямало-Ненецкий автономный округ, то здесь объяснение в том, что наша система смогла поднять доходы депутатов регионального законодательного собрания. Это не очень много людей, всего 20 человек, но у них достаточно высокие доходы, большинство зарабатывает больше 10 миллионов рублей в год, это сильно выше среднего дохода по стране», - отмечает руководитель Декларатора.

Этот проект Transparency International* работает в России уже 10 лет, и если говорить о тенденциях, то в целом, по словам Андрея Жвирблиса, доходы российских чиновников растут быстрее, чем в среднем по стране.

В июле журнал Forbes сообщил, что реальные доходы россиян за пандемийный 2020 год упали на 3%, а доходы богатейших чиновников и депутатов в РФ демонстрировали уверенный рост. Лидеры рейтинга Forbes увеличили свои заработки на 10 миллиардов рублей.

По данным опроса, проведенного сервисом Работа.ру, 79% россиян считают зарплаты чиновников слишком высокими. По мнению участников исследования, в котором приняли участие около пяти тысяч человек, чиновники не должны зарабатывать больше 90 тысяч рублей в месяц.

* Transparency International признана в РФ иностранным агентом