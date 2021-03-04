Еврокомиссия хочет уравнять зарплаты полов

Европейская комиссия подтвердила свой намерение ликвидировать разницу в оплате одинакового труда между мужчинами и женщинами. Она сделает обязательным для компаний и учреждений со штатом более 250 человек предавать гласности размеры должностных окладов. Любой сотрудник, узнав, что его коллега другого пола получает денег больше, будет вправе потребовать компенсацию этой разницы. За сокрытие такой информации компания может поплатиться штрафом. Но еврокомиссар по вопросам равенства уверена, что все стороны подчинятся новым правилам и будут довольны:

«Чем больше прозрачности, тем больше душевного спокойствия и для работодателя, и для его кадров, тем больше гармонии на рабочих местах, - сказала Хелена Далли. - А это также означает, что работа будет всё лучше и лучше».

Но не все работодатели согласны с Еврокомиссией:

«С нашей точки зрения, то, что она предлагают сегодня, не является ни разумным, ни соразмерным, поэтому у нас много опасений, - сказала Ребекка Смит из организации Business Europe. – В один и тот же законодательный акт включили принципиально разные уровни требований. Компании, желающие быть успешными, получили противоречивые задачи. Это создаст большую нагрузку для бизнеса ».

В Евросоюзе женщины в 2018 году зарабатывали в час в среднем на 14,1% меньше, чем мужчины. В странах-членах разница колебалась от 1,4% в Люксембурге до 21,8% в Эстонии.

Заместитель генерального секретаря Европейской конфедерации профсоюзов приветствовала идею Брюсселя, но отметила, что он должен добиться его выполнения:

«Немного наивно думать, что работодатели собираются исправить всё это сами, - сказала Эстер Линч. - Не каждый работодатель сам предложит решение».

Если Европейские Парламент и Совет одобрят это предложение, оно сможет вступить в силу через несколько лет.

Приоритетом Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен было вначале достижение гендерного равенства, но его на время заслонила пандемия.