Германия: партии будущего правительства подписали коалиционный договор

Лидеры Социал-демократической партии Германии, "Союза-90/"зеленых" и СвДП- Свободной демократической партии подписали коалиционный договор. Как указано в документе, будущее правительство намерено предпринимать активные действия по сдерживанию изменения климата, увеличивать инвестиции в зеленые технологии и цифровизацию, модернизировать экономику и проводить более либеральную социальную политику.

Олаф Шольц, СДПГ: "Мы опираемся на усилия, предпринятые Германией в последние годы для создания сильного и суверенного Европейского Союза. Мы хотим и дальше работать в этом направлении. Будущее мира будет формироваться не двумя, а несколькими очень влиятельными странами. И поэтому очень важно, чтобы Европа могла действовать имея сильную позицию".

Со стороны СвДП подпись под коалиционным соглашением поставил Кристиан Линднер, который в будущем кабинете должен получить портфель министра финансов.

Кристиан Линднер, Свободная демократическая партия: "Мы намерены выполнять требование конституционного закона о структурно сбалансированном бюджете с 2023 года. С другой стороны, мы хотим избежать повышения налогового бремени, увеличения налоговых ставок. С учетом этого мы и будем финансировать проекты, о которых договорились в коалиционном соглашении".

Уже восьмого декабря Бундестаг, как ожидается, утвердит социал-демократа Олафа Шольца в должности федерального канцлера. В тот же день новое правительство должно быть приведено к присяге, а члены кабинета Ангелы Меркель, которые сейчас являются исполняющими обязанности, окончательно сложат полномочия. На этом процесс формирования нового правительства завершится.