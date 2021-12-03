Украина утопает в мусоре

Украина утопает в мусореКомментарии
Горы мусора под Киевом - рай для бездомных собак и птиц-падальщиков, но не для местных жителей.
Занимающая 63 гектара обширная свалка - одна из крупнейших на Украине, и таких по стране более 6000.
В 2018 году переполненный полигон должны были закрыть, а мусор перевезти в другое место. Но новый объект так и не построили, а отходов становится все больше и больше.
Нина Попова, проживающая в соседнем со свалкой селе Подгорцы, говорит, что жизнь здесь невыносима.
Администрация президента Украины признает, что большинство мусорных полигонов переполнены и не соответствуют стандартам безопасности. По оценкам, по всей стране находится около 33 000 незаконных свалок.
Чтобы решить эту проблему, в 2018 году Киев ввел закон, обязывающий домохозяйства сортировать отходы, чтобы помочь усилиям по переработке.
Это предписание в основном игнорируется, и, по словам властей, из примерно 10 миллионов тонн бытового мусора, производимого ежегодно, сортируется только 4%.
На всю 40-миллионную страну имеется только один мусоросжигательный завод, оставшийся еще с советских времен. Его мощности не хватает для переработки отходов даже из Киева. По мнению экспертов, главная проблема здесь — недостаток финансирования.
Украина тратит менее 10 евро на переработку тонны отходов, тогда как в странах Западной Европы на это выделяется в 10-15 раз больше.