Украина утопает в мусоре

Горы мусора под Киевом - рай для бездомных собак и птиц-падальщиков, но не для местных жителей.

Занимающая 63 гектара обширная свалка - одна из крупнейших на Украине, и таких по стране более 6000.

В 2018 году переполненный полигон должны были закрыть, а мусор перевезти в другое место. Но новый объект так и не построили, а отходов становится все больше и больше.

Нина Попова, проживающая в соседнем со свалкой селе Подгорцы, говорит, что жизнь здесь невыносима.

Когда дождь проходит, куда хочешь - туда девайся. Мы закрываем окна и двери дома, потому что вонь страшная. Мы болеем. У всех проблемы с сердцем, одышка Нина Попова жительница села Подгорцы

Администрация президента Украины признает, что большинство мусорных полигонов переполнены и не соответствуют стандартам безопасности. По оценкам, по всей стране находится около 33 000 незаконных свалок.

Чтобы решить эту проблему, в 2018 году Киев ввел закон, обязывающий домохозяйства сортировать отходы, чтобы помочь усилиям по переработке.

Это предписание в основном игнорируется, и, по словам властей, из примерно 10 миллионов тонн бытового мусора, производимого ежегодно, сортируется только 4%.

Если мы сегодня не начнем сортировать мусор правильно и в принципе не изменим культуру украинцев по отношению к мусору, то у нас будут большие проблемы, вся страна может превратиться в подобную свалку Костянтин Яловий активист

На всю 40-миллионную страну имеется только один мусоросжигательный завод, оставшийся еще с советских времен. Его мощности не хватает для переработки отходов даже из Киева. По мнению экспертов, главная проблема здесь — недостаток финансирования.

Украина тратит менее 10 евро на переработку тонны отходов, тогда как в странах Западной Европы на это выделяется в 10-15 раз больше.