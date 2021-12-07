Австрия: из локдауна выйдут не все

Закрытые магазины, спортклубы, кафе, рестораны и практически пустые улицы... Все это в самом скором времени останется в прошлом. Новый федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер пообещал вывести страну из общенационального карантина. Этот процесс, как ожидается, начнется 13 декабря и будет постепенным.

Карл Нехаммер, канцлер Австрии: "Главы федеральных земель договорились, что локдаун завершится. Решающим будет вопрос, как? И еще, и что крайне важно: для непривитых людей локдаун продолжится".

Канцлер обещал вести диалог с теми, кто еще не решился на вакцинацию и защитить пострадавших в результате эпидемии граждан.

"Наличие вируса, как показывает ситуация, оказывает огромное влияние на общество. Поэтому я намерен (и это одна из моих главных задач) обсудить с министром образования вопрос, касающийся поддержки семей с детьми. Вирус не должен стать камнем на шее нашей республики".

Глава правительства все же предупредил, что в обозримом будущем коронавирус будет определять жизнь Австрии. В среду в ходе заседания кабинета-министров как сообщается должны быть обсуждены детали выхода из локдауна, в том числе для учреждений общественного питания.