Карл Нехаммер приведёт к присяге

Приведен к присяге новый канцлер Австрии Карл Нехаммер Он сменил на этом посту Александра Шалленберга, который снова возглавил МИД страны. Власти называют первостепенной задачей борьбу с ковидом

На официальной церемонии президент Австрии Александр Ван дер Беллен отметил: "Можно с уверенность говорить, что эту проблему нужно решать немедленно и сообща. Ярким подтверждением тому служит факт, что на всех присутствующих надеты защитные маски. Мы ведем решительную совместная борьба с пандемией и ее последствиями для каждого человека, общества и экономики в целом".

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил: "К исполнению обязанностей канцлера я подойду серьезно и с уважением, потому что нам предстоит проделать невероятно много работы. Коронавирус стал тяжелой ношей для людей. И для многих граница допустимого пройдена уже многие месяцы назад"

Перестановки в правительстве стали результатом коррупционного скандала.

По словам Нехаммера, необходимо вести диалог, чтобы избежать дальнейшего раскола общества. Санитарные меры, включая намерения правительства ввести обязательную вакцинацию, вызвали недовольство части населения. В Австрии проходят акции протеста.