В США скончался ветеран и политик Боб Доул

В США на 99-м году жизни скончался бывший сенатор-республиканец, неоднократный кандидат в президенты Боб Доул.

Он участвовал во Второй мировой войне, получил несколько наград. В 1945-м в Италии был тяжело ранен, и с тех пор не вполне владел правой рукой.

Боб Доул воевал, получил награды и был тяжело ранен Associated Press

Доул четырежды безуспешно боролся за Белый дом. В первый раз — как вице-президент вместе с Джеральдом Фордом в 1976-м. Затем уже как кандидат в президенты, в последний раз он проиграл Биллу Клинтону в 1996-м.

Боб Доул оказался единственным в истории США политиком двух главных партий, который претендовал в разное время и на президентский, и на вице-президентский пост, но ни разу не был избран.