В столице Польши Варшаве лидеры крупнейших европейских крайне правых и консервативных партий обсудили вопросы укрепления дальнейшего сотрудничества между странами и создания в перспективе единого национального фронта в рамках ЕС. Встречу организовала правящая в Польше партия "Право и справедливость". Польский депутат Европейского парламента Томаш Поремба сказал журналистам:

"Мы хотим совершенно другого Европейского Союза, союза суверенных государств, чтобы не бюрократы, не отдельные чиновники в Европейской комиссии указывали, как нам жить. Это должны решать суверенные государства и их правительства".

В Варшаву прибыли известные политики. Среди них - премьер-министр Венгрии и глава партии ФИДЕС Виктор Орбан и лидер французского "Национального объединения Марин Ле Пен. Она признала сложность формирования политической фракции, которая бы объединила партии ныне представляющие две группы в Европейском парламенте.

Марин Ле Пен, председатель партии "Национальное объединение" : "Это требует больших сил. Мы работаем над этим вопросом и продолжаем двигаться вперед".

В Варшаве крайне правые политики столкнулись с акцией протеста. Демонстранты назвали участников форума предателями. Аналитик Войцех Пшибыльский считает встречу маркетинговой стратегией, призванной создать иллюзию единства, которого на самом деле не существует:

"Все это было затеяно с одной целью - повысить свою популярность. У этих людей и партий все же разные задачи и идеология, но они будут пытаться держаться вместе так долго, как только смогут, ради того, чтобы в конечном итоге не оказаться на обочине на следующих выборах в Европейский парламент".

Сообщается, что подобные форумы на разных уровнях будут проходить регулярно в ближайшие месяцы, чтобы сформировать альтернативу идее федерализации ЕС и его превращения в супергосударство.

Магдалена Ходовник, Euronews: "Всего несколько недель назад поляки протестовали против возможного "полексита" (по аналогии с "брекситом"). Прошедшая в Варшаве встреча, похоже, отдаляет перспективу выхода Польши из ЕС и приближает ее к созданию общего национального фронта в рамках Евросоюза, в котором Польша надеется играть значимую роль".