"Страна Рождества" на Тайване

Толпы людей в масках собрались на центральной площади Тайбэя, чтобы посмотреть на церемонию открытия "Страны Рождества", крупнейшей на Тайване праздничной инсталляции на открытом воздухе.

Острову удалось контролировать распространение Covid-19, закрыв границы для иностранцев и отслеживая контакты. Жители говорят, что они счастливы, имея возможность встретиться семьями и насладиться праздником, в то время как многие страны борются с волной новых инфекций.